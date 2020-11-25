Офисный центр с открытыми террасами появится на улице Обручева
На улице Обручева построят многофункциональный офисный центр с открытыми террасами. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, объект появится по адресу улица Обручева, владение 23, корпус 2, строение 3. В здании будет 13 надземных этажей, а также два подземных с паркингом на 88 машино-мест.
Общая площадь объекта составит около 17 тысяч квадратных метров. На первом уровне расположатся ресторан, кафе, камеры хранения и магазин. Комплекс построят с применением энергоэффективных решений, среди которых инженерные системы и стеклопакеты с солнцезащитным напылением.
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