Столичная полиция задержала подозреваемого в грабеже

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении мужчины. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

В полицию обратился 22-летний приезжий. Мужчина рассказал, что в ресторане быстрого питания к нему подошли двое неизвестных. Они ударили его по лицу, похитили около шести тысяч рублей и скрылись.

Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний безработный приезжий. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают второго подозреваемого.

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