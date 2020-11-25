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Столичная полиция задержала подозреваемого в грабеже
Фото: depositphotos.com

Столичная полиция задержала подозреваемого в грабеже

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении мужчины. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

В полицию обратился 22-летний приезжий. Мужчина рассказал, что в ресторане быстрого питания к нему подошли двое неизвестных. Они ударили его по лицу, похитили около шести тысяч рублей и скрылись.

Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний безработный приезжий. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают второго подозреваемого.

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