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Прокуратура Подмосковья проверит случай отравления ребенка уксусом
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Прокуратура Подмосковья проверит случай отравления ребенка уксусом

Виктория Родимкина

Происшествия

В Подмосковье прокуратура проведет проверку после смертельного случая отравления ребенка уксусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 25 ноября.

По данным пресс-службы, в городе Ивантеевке двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпил водный раствор уксусной кислоты. Ребенка госпитализировали с ожогом пищевода. Врачам не удалось спасти мальчика, 23 ноября он скончался.

— В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, — уточнили в сообщении.

Помимо этого, по факту случившегося проверку проведет Следственный комитет по Московской области.

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