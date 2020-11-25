Прокуратура Подмосковья проверит случай отравления ребенка уксусом

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Подмосковье прокуратура проведет проверку после смертельного случая отравления ребенка уксусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 25 ноября.

По данным пресс-службы, в городе Ивантеевке двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпил водный раствор уксусной кислоты. Ребенка госпитализировали с ожогом пищевода. Врачам не удалось спасти мальчика, 23 ноября он скончался.

— В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, — уточнили в сообщении.

Помимо этого, по факту случившегося проверку проведет Следственный комитет по Московской области.

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