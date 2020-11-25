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«При Байдене будет жестче»: политолог оценила новые санкции США в отношении РФ
Фото: twitter.com/realDonaldTrump/status/1001961235838103552

«При Байдене будет жестче»: политолог оценила новые санкции США в отношении РФ

Руслан Давлетшин

Внешняя политика

В санкционной политике американских властей в адрес России нет ничего нового, независимо от того, кто находится у власти — республиканцы или демократы. Такое мнение в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» высказала политолог Наталия Елисеева, комментируя сообщения о подготовке новых ограничений в отношении ряда отечественных предприятий.

— Американцы продолжают санкционную политику против России. Она как была представлена при президенте [Дональде] Трампе, так и продолжается сейчас, несмотря на то, что в США начинается процесс смены президента. Трамп так или иначе подготавливает документы для передачи власти Байдену и его новой администрации. Сейчас это всего лишь одна линия, которая выстраивается последние годы, — констатировала эксперт.

По ее словам, никакой дружбы, никаких налаживаний взаимоотношений с американцами у нас быть не может, сколько бы иллюзий ни питали по этому поводу некоторые представители российской общественности.

— Независимо от того, кто находится у власти — республиканцы или демократы, это абсолютно не меняет политику в отношении России. Когда президентом станет Джозеф Байден, будет то же самое, возможно, даже жестче, — добавила Елисеева.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новые санкции против России. Предположительно, ограничения будут направлены против Минобороны РФ, неназванного ФГУП, связанного с администрацией президента России, а также ряда предприятий ОПК и гражданской промышленности. Также, по информации СМИ, в черный список может попасть экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Кроме того, не исключено, что новые ограничительные меры связаны с возможными санкциями администрации действующего лидера США Дональда Трампа против 89 китайских компаний, которые сотрудничают с военными, и почти 30 российских организаций.

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