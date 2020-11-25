Астрологи рассказали, каких знаков зодиака стоит опасаться

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Астрологи перечислили пятерку самых жестоких и бессердечных знаков зодиака.

Первыми в списке звездных экспертов идут Овны. С виду очень доверчивые и уязвимые Овны могут начать вести хладнокровную войну, если кто-то вознамерится задеть их чувство гордости или попытается обмануть их чувства. Овны очень злопамятны, поэтому в процессе совершения мести они припомнят своему бывшему другу, коллеге по работе или половинке все детали ссор. В связи с этим Овнам не чужды абьюзерские отношения. Тем не менее они могут в любой момент пойти на уступки и примириться со своим врагом.

Второе место заняли Близнецы, такие общительные и дружелюбные в обществе своих приятелей, в одиночестве они становятся очень токсичными и злобными. Близнецы отличные разведчики — за милым разговором они узнают все подробности вашей личной жизни и воспользуются этим в своих целях. Кроме того, Близнецам свойственен дуализм в отношениях с партнерами: сегодня они вас любят, а завтра бессовестно предадут. Близнецы также инфантильны и до безумия эгоистичны. Быть может, они вовсе не желают вам зла, однако их бессердечие способно ранить с еще большей силой.

На третьем месте в списке «опасных» знаков зодиака расположились Львы. Львам не чужда любовь со стороны общественности, чем они стараются пользоваться. Представители данного знака зодиака нуждаются в чужой оценке. Однако если что-то идет не по их плану, они становятся яростными и очень горделивыми. Стоит вам один раз перейти им дорогу, как вы станете источником злобы и «львиной» агрессии, передает «Курьер.Среда.Блеск».

Четвертыми в списке разместились Скорпионы. Скорпионы невероятно упрямы и коварны не только по отношению к чужим людям, но и в адрес своих возлюбленных и близких. Представители этого знака зодиака ревнивы, подозрительны и злопамятны. Они никогда не простят измен, в то же время изменяя вам. Помимо этого, они очень мстительны и жестоки. Однако эту жестокость можно победить любовью, в которой они нуждаются.

Последнее место в списке самых коварных знаков зодиака заняли Козероги, которые отличаются бездушностью, упрямством и расчетливостью. Козероги очень любят властвовать и подавлять чужую волю. Если им попался сильный, уверенный в себе человек, они будут «копать» под него до тех пор, пока окончательно не сломят его дух.

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