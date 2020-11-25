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СМИ: США готовят санкции против компаний из России и Китая
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

СМИ: США готовят санкции против компаний из России и Китая

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Соединенные Штаты введут санкции в отношении четырех организаций из России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, содействуют ядерной программе Ирина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Америки по Ирану и Венесуэле Элиотта Абрамса в среду, 25 ноября.

По словам представителя, санкции будут введены уже в среду. Абрамс отметил, что США продолжит давление на Иран — в декабре и январе будут расширены санкции в отношении Тегерана.

Элиотт Абрамс добавил, что меры против Ирана принимаются в связи с якобы имеющим место в стране производством оружия массового уничтожения и нарушением прав человека.

Ранее СМИ сообщили, что США готовит новые ограничительные меры. Они связаны с возможными санкциями администрации действующего лидера США Дональда Трампа против 89 китайских компаний, которые сотрудничают с военными, и почти 30 российских организаций.

Читайте также: США ввели санкции против трех компаний из России

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