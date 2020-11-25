«Гениальный и забавный»: Энтони Хопкинс показал побочные эффекты карантина

Фото: twitter.com/anthonyhopkins

Актер Энтони Хопкинс в своем Twitter-аккаунте показал, как себя чувствует, находясь на длительном карантине.

Актер опубликовал видеозапись, на которой он долго смеется в камеру.

— День 253 на карантине. Я начинаю ощущать побочные эффекты. Что вы думаете? — подписал публикацию актер.

Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? 🤪 pic.twitter.com/ZyiylmOVkH — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) November 24, 2020

Подписчики актера оценили его пост — «Честное слово, думаю, этот новый персонаж превосходит Ганнибала Лектера по страху»; «Просто не показывайте внутреннего Ганнибала»; «Вы гениальный, сэр Энтони, и забавный».

Ранее Энтони Хопкинс, которому в декабре исполнится 83 года, станцевал под трек рэпера Дрейка, бросив вызов Сталлоне и Шварценеггеру.

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