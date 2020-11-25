Создан комитет по подготовке к председательству РФ в Арктическом совете

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин подписал постановление о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в среду, 25 ноября.

— В связи с председательством РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах постановляю... образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах, — говорится в указе.

При этом в постановлении указывается, что председателем комитета назначен заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Ему поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

Арктический совет был учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Он призван содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В состав совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. РФ будет председательствовать в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

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