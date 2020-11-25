Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Создан комитет по подготовке к председательству РФ в Арктическом совете
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Создан комитет по подготовке к председательству РФ в Арктическом совете

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал постановление о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в среду, 25 ноября.

— В связи с председательством РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах постановляю... образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах, — говорится в указе.

При этом в постановлении указывается, что председателем комитета назначен заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Ему поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

Арктический совет был учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Он призван содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В состав совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. РФ будет председательствовать в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

Читайте также: В МИД заявили об интернационализации военной деятельности в Арктическом регионе

Арктикаподписал постановлениеВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте