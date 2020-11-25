Мосжилинспекция добилась ликвидации хостела в Пресненском районе

Фото: Пресс-служба Мосжилинспекции

Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 7с1 Карта всех событий

Мосжилинспекция разрешила спор жильцов дома 7, строение 1 на Пресненском Валу с собственником хостела. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что несколько лет жильцы дома «воевали» с предприимчивым соседом, который сначала сдавал квартиру, а после превратил ее в хостел. Мосжилинспекция получила коллективную жалобу граждан и организовала проверку. Собственник отказался добровольно впустить проверяющих. Жилищные инспекторы нашли в интернете объявления о хостеле по указанному адресу.

Мосжилинспекция обратилась в суд с исковым заявлением об обязании мужчины предоставить им доступ. Собственник не захотел вступать в судебные тяжбы и продал квартиру.

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