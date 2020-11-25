Еще 73 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 8603 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 25 ноября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности нескольких пунктов для вакцинации против COVID-19 в регионе.
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