Более 527 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали за сутки в мире

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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59,4 миллиона человек, оно выросло за сутки более чем на 527 тысяч. Согласно опубликованным в ночь на четверг, 26 ноября, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число смертей увеличилось почти на 10 тысяч, превысив 1,4 миллиона пациентов.

По состоянию на 25 ноября 21:03 по московскому времени в ВОЗ поступили сведения о 59 481 313 зараженных коронавирусом и 1 404 542 скончавшихся. Число инфицированных увеличилось на 527 326 человек, умерших — на 9989, передает ТАСС.

Максимальное число заразившихся за сутки было выявлено 14 ноября — 668 656 человек, а смертей — 17 апреля (12 432 летальных исхода).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляются государствами.

Более 41 процента случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за сутки, приходятся на Европу (216 464), на втором месте находятся Северная и Южная Америка (208 227), на третьем — Юго-Восточная Азия (54 834).

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Соединенных Штатах — 12 276 834 человек. Далее идут Индия (9 222 216), Бразилия (6 087 608), Россия (2 162 503), Франция (2 115 778), Испания (1 594 844), Великобритания (1 538 798), Италия (1 455 022), Аргентина (1 374 631), Колумбия (1 254 949), Мексика (1 049 358) и Перу (961 320).

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