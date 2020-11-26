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Назван актер, который заменит Деппа в новой части «Фантастических тварей»
Фото: youtube.com

Назван актер, который заменит Деппа в новой части «Фантастических тварей»

Юлия Курганова

Кино

Датский актер Мадс Миккельсен заменит голливудского артиста Джонни Деппа в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Он исполнит роль темного волшебника Грин-де-Вальда. Об этом сообщает портал IndieWire со ссылкой на студию Warner Bros.

Первая картина из цикла «Фантастические твари», действие которого происходит за 65 лет до событий, которые описаны в книгах английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, была показана 2016 году. Депп исполнил в этом фильме роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. В 2018 году вышла на экраны вторая часть саги «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Третья часть должна появиться в прокате в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли в «Фантастических тварях» после судебного разбирательства актера с таблоидом Sun, которое сообщило, что артист избил экс-жену. Сообщается, что звезда, согласившись покинуть проект, получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за один день съемок.

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Джонни Депп«Фантастические твари»замена актера
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