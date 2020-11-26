Поляки назвали «конвульсиями Трампа» заход эсминца США в воды России

Фото: RT

Ситуацию с кораблем США «Джон Маккейн», который пересек российскую водную границу в заливе Петра Великого, прокомментировали читатели одного из порталов в Польше. Они посмеялись над вторжением судна во внутренние воды России и назвали это «последними конвульсиями Трампа» перед его уходом с поста президента.

«Слабоватая вышла демонстрация, раз, реагируя на «бесправное» требование россиян, они сразу же дали задний ход»; «Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться?»; «Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» — высказали свое мнение пользователи сайта Interia.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 24 ноября в заливе Петра Великого. Тогда Минобороны России сообщило, что эсминец США зашел на два километра в российские территориальные воды. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение «Джону Маккейну», после чего тот немедленно ушел в нейтральные воды.

В свою очередь командование американского флота объяснило действия эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Военнослужащие не согласились с тем, что «залив Петра Великого — «историческая бухта», согласно международным законам».

Читайте также: Провокацию надо пресекать: адмирал прокомментировал нарушение морской границы эсминцем ВМС США