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Новый суточный рекорд смертности от коронавируса зафиксировали в России
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Новый суточный рекорд смертности от коронавируса зафиксировали в России

Юлия Ямпольская

Общество

За последние 24 часа в России впервые подтверждены рекордные 524 смерти пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 73 — в Москве, 25 — в Красноярском крае, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время от коронавируса скончались 38 062 человека.

Ранее сообщалось, что рекордные 25 487 случаев коронавируса выявили в России за сутки.

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Читайте также: Свыше 780 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении в РФ

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