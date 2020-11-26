Защищающие от COVID-19 перчатки создадут для королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II / Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Специальные перчатки, которые разрушают вирусы, создадут для королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает газета Telegraph.

Уточняется, что компания Корнелии Джеймс, производящая перчатки для королевской семьи с 1978 года, заключила договор с швейцарской текстильной компанией для производства перчаток, которые защитят от коронавируса.

При их изготовлении используется швейцарская технология HeiQ Viroblock NPJ03, нейтрализующая инфекцию. Согласно результатам тестов, субстанция Viroblock убивает коронавирус на ткани на 99,99 процента за полчаса.

— Нет абсолютно никакого влияния на внешний вид или ощущения от перчаток, однако Viroblock нейтрализует вирусы и микробы практически при контакте. Вы не подхватите вирус и не передадите его, — говорится в сообщении.

Однако в компании отказались комментировать, передали ли новые перчатки Елизавете II.

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