МИД Белоруссии направил послу Украины ноту из-за акций в Киеве

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В Белоруссии выразили протест послу Украины Игорю Кизиму из-за «антибелорусских акций» в отношении посольства страны в Киеве. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

— В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций, — говорится в сообщении.

Уточняется, что МИД республики потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии.

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