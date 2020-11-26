Кабмин выделит 1,5 миллиарда рублей на закупку машин для сферы здравоохранения

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабмин РФ выделит около 1,5 миллиарда рублей на закупку двух тысяч машин для сферы здравоохранения. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, поставки состоятся в 2020 году.

— Это поможет облегчить и работу служб скорой помощи. Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей на местах, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава правительства также уточнил, что закупки были запланированы на 2021 год. Но в сложной эпидемиологической ситуации их перенесли на более ранний срок.

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