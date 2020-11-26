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Кабмин выделит 1,5 миллиарда рублей на закупку машин для сферы здравоохранения
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабмин выделит 1,5 миллиарда рублей на закупку машин для сферы здравоохранения

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Кабмин РФ выделит около 1,5 миллиарда рублей на закупку двух тысяч машин для сферы здравоохранения. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, поставки состоятся в 2020 году.

— Это поможет облегчить и работу служб скорой помощи. Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей на местах, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава правительства также уточнил, что закупки были запланированы на 2021 год. Но в сложной эпидемиологической ситуации их перенесли на более ранний срок.

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Кабмин РФздравоохранениеМихаил Мишустин
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