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В Кремле заявили, что США не смогли убедить Украину выполнить Минские соглашения
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В Кремле заявили, что США не смогли убедить Украину выполнить Минские соглашения

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Вашингтон до сих пор не сумел или не захотел убеждать Киев выполнять Минские договоренности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, 26 ноября.

Он отметил, что Москва может только поприветствовать усилия властей США побудить Украину придерживаться соглашений. Однако старания Штатов оказались неэффективны, если вообще были.

— До сих пор, к сожалению, либо Вашингтон этого (убедить власти Украины держаться взятых обязательств, — прим. «ВМ») не хотел, либо не смог, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Песков оценил вероятность введения российских миротворцев в Донбасс

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