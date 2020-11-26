В Кремле заявили, что США не смогли убедить Украину выполнить Минские соглашения

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Вашингтон до сих пор не сумел или не захотел убеждать Киев выполнять Минские договоренности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, 26 ноября.

Он отметил, что Москва может только поприветствовать усилия властей США побудить Украину придерживаться соглашений. Однако старания Штатов оказались неэффективны, если вообще были.

— До сих пор, к сожалению, либо Вашингтон этого (убедить власти Украины держаться взятых обязательств, — прим. «ВМ») не хотел, либо не смог, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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