Самый засекреченный подводник РФ Алексей Буриличев скончался на 63-м году жизни

Фото: РИА Новости / Павел Львов

В столице в возрасте 62 лет умер начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он проходил лечение в военном госпитале с подозрением на коронавирус.

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. Он с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, после чего проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота.