Песков заявил о непредсказуемом развитии отношений России и США

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За последние несколько лет Соединенные Штаты стали значительно менее предсказуемы. В связи с этим строить прогнозы по развитию диалога с Вашингтоном не представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В последнее время наши американские коллеги были гораздо менее предсказуемы, чем раньше, поэтому мы не беремся что-то прогнозировать в наших двусторонних отношениях, — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что не знает, каким будет механизм развития отношений с США, кто за него будет отвечать и с кем конкретно придется иметь дело.

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