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Диана Гурцкая получила два отрицательных теста на COVID-19
Фото: АГН «Москва»

Диана Гурцкая получила два отрицательных теста на COVID-19

Кирилл Николаев

Звезды

Диана Гурцкая получила два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом артистка сообщила в четверг, 26 ноября.

Она рассказала, что впервые вышла из дома и поехала в салон красоты. Муж певицы остается в больнице. Его состояние оценивается как стабильное.

— Он медленно, но верно идет на поправку, — цитирует Гурцкую РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая повторно заболела коронавирусом. Певица уже болела коронавирусом прошлым летом. Тогда болезнь протекала бессимптомно.

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