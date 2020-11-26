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Итоги конкурса «Московское качество» подведут в эту пятницу
Церемония награждения участников конкурса 2019 года. Глава экспертного совета конкурса «Московское качество» в номинации «Управляющие компании» Игорь Афонин, президент МТПП Владимир Платонов и глава Департамента ЖКХ города Москвы Александр Соловьев (слева направо) / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Итоги конкурса «Московское качество» подведут в эту пятницу

Оксана Васильева

Общество

В пятницу, 27 ноября, в редакции газеты «Вечерняя Москва» пройдет финал конкурса «Московское качество». Эксперты и горожане уже в шестой раз выбирали лучшие товары и услуги.

«Московское качество» — ежегодный общегородской конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве, который организуют Московская торгово-промышленная палата совместно с газетой «Вечерняя Москва» под патронатом Московской городской думы.

Конкурс является некоммерческим, никаких вступительных или любых других взносов с участников не взимается. Главным критерием успеха является независимость и непредвзятость определения победителей.

Результаты конкурса определяются независимыми сторонами.

Список номинантов определяется москвичами, он составляется по итогам голосования на сайте moskachestvo.mostpp.ru.

Победителей в каждой категории определяет экспертный совет с учетом результатов голосования москвичей. В этом году горожане выбирали товары, сервисы и услуги в следующих номинациях:

— хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия;

— коммуникация управляющих компаний с жителями;

— молоко и молочные продукты;

— сыры отечественных производителей.

Церемонию награждения можно будет посмотреть 27 ноября в 17:30 на сайте vm.ru и в Яндекс-эфире на канале «Вечерняя Москва».

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Конкурсконкурс «Московское качество»товары и услуги
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