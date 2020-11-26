Замруководителя департамента Дмитрий Добрянский будет курировать нормативное обеспечение градостроительной деятельности

Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Дмитрий Добрянский, назначенный мэром Москвы Сергеем Собяниным на должность заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы, будет курировать нормативное обеспечение градостроительной деятельности.

— Юридическая работа по сопровождению городских градостроительных программ была и остается очень важным направлением нашей деятельности, — отметил руководитель департамента Сергей Левкин.

Дмитрий Добрянский, в частности, будет заниматься правовыми аспектами реализации государственных программ города Москвы «Градостроительная политика», «Жилище» и программы реновации жилищного фонда, добавил он.

Дмитрий Добрянский родился 29 августа 1981 года в городе Стародуб Брянской области. В 2003 году окончил Государственный университет по землеустройству по специальности «Юриспруденция».

С 2003 по 2011 год прошел путь от ведущего специалиста до заместителя начальника Юридического управления Департамента земельных ресурсов города Москвы.

В 2011–2014 годах — начальник Юридического управления, заместитель руководителя ГКУ «Мосградцентр».

В 2014–2017 годах — заместитель руководителя ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

В 2018–2020 годах — начальник отдела Управления делами президента Российской Федерации.

Документ № 622-РМ от 24.11.2020 размещен на официальном сайте мэра Москвы по адресу https://www.mos.ru/authority/documents/doc/45271220/.

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