Замруководителя департамента Дмитрий Добрянский будет курировать нормативное обеспечение градостроительной деятельности
Дмитрий Добрянский, назначенный мэром Москвы Сергеем Собяниным на должность заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы, будет курировать нормативное обеспечение градостроительной деятельности.
— Юридическая работа по сопровождению городских градостроительных программ была и остается очень важным направлением нашей деятельности, — отметил руководитель департамента Сергей Левкин.
Дмитрий Добрянский, в частности, будет заниматься правовыми аспектами реализации государственных программ города Москвы «Градостроительная политика», «Жилище» и программы реновации жилищного фонда, добавил он.
Дмитрий Добрянский родился 29 августа 1981 года в городе Стародуб Брянской области. В 2003 году окончил Государственный университет по землеустройству по специальности «Юриспруденция».
С 2003 по 2011 год прошел путь от ведущего специалиста до заместителя начальника Юридического управления Департамента земельных ресурсов города Москвы.
В 2011–2014 годах — начальник Юридического управления, заместитель руководителя ГКУ «Мосградцентр».
В 2014–2017 годах — заместитель руководителя ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».
В 2018–2020 годах — начальник отдела Управления делами президента Российской Федерации.
Документ № 622-РМ от 24.11.2020 размещен на официальном сайте мэра Москвы по адресу https://www.mos.ru/authority/documents/doc/45271220/.
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