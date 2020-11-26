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Пожар в гаражах на юго-западе Москвы ликвидировали
Фото: Пресс-служба МЧС ЮЗАО

Пожар в гаражах на юго-западе Москвы ликвидировали

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Генерала ТюленеваКарта всех событий

Спасатели ликвидировали возгорание в гаражах на юго-западе Москвы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве в четверг, 26 ноября.

По данным пресс-службы, площадь возгорания составила около 25 квадратных метров.

— Ликвидировано (возгорание — прим. «ВМ») в 16:23, без пострадавших, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Тюленева загорелись три гаража, пожару присвоили повышенный ранг опасности.

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МЧСликвидация огняпожар
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