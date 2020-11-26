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Росгвардейцы нейтрализовали 13 бандитов с начала года
Фото: moscow.sledcom.ru / Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Росгвардейцы нейтрализовали 13 бандитов с начала года

Кирилл Николаев

Происшествия

С начала 2020 года сотрудники Росгвардии задержали свыше 30 участников и пособников бандподполья на территории России. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за год было нейтрализовано 13 бандитов. Также росгвардейцы задержали 32 участника и пособника бандподполья. Сотрудники Росгвардии уничтожили 66 объектов их инфраструктуры и изъяли 410 единиц оружия из незаконного оборота, сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году проведено более 3700 мероприятий для пресечения противоправной деятельности бандгрупп.

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