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Эксперт оценил идею намеренного заражения коронавирусом для получения антител
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эксперт оценил идею намеренного заражения коронавирусом для получения антител

Юлия Захарова

Здоровье

Людям, которые намеренно хотят заразиться коронавирусом для получения антител, следует помнить о ряде рисков. Об этом в четверг, 26 ноября, рассказал эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

Он пояснил, что данный способ, по мнению людей, является подготовкой к новой волне заболевания. Однако антитела вырабатываются только в том случае, если человек самостоятельно победил инфекцию или сделал прививку против нее.

— Этой идее лет 300 или 350. Люди тогда заражались оспой преднамеренно. Это было еще до вакцины, которую изобрел Эдвард Дженнер. Любителям повторить 350-летний опыт с коронавирусом надо смириться с известным риском, — отметил Дурманов.

По его словам, лучше дождаться старта вакцинации, поскольку препараты соответствуют уровню современной науки. От опасных экспериментов над собственным здоровьем следует отказаться. Специалист предупредил, что преднамеренное заражение COVID-19 может повлечь серьезные последствия, сообщает радио Sputnuk.

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