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Радик Батыршин получил премию имени Владимира Зворыкина
Хлопушка / Фото: https://pixabay.com

Радик Батыршин получил премию имени Владимира Зворыкина

Оксана Васильева

Общество

Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин был удостоен премии имени Владимира Зворыкина.

Заслуги и достижения Радика Батыршина были отмечены в номинации «За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий». Церемония награждения прошла в первый день работы Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей.

— Мы стараемся двигаться дальше и строим совершенно новую платформу, в которой вы сможете отгружать видео в архив и запускать выход в прямой эфир через любое рабочее место — айфон, айпад, ноутбук. Понятно, что это выдвигает на первое место вопрос безопасности, но, тем не менее, техническое задание на проведение таких работ мы выставили и провели конкурс. Главное в технологиях — это быть чуть впереди друзей по цеху, — отметил председатель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин.

Премия имени Владимира Зворыкина учреждена в 2013 году. Награда присуждается за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений, которые позволили в существенной мере повлиять на запись, передачу/прием телесигнала, за оригинальные решения и разработки, которые привели к значительным улучшениям в производстве и воспроизведении аудио- и видеоконтента ежегодно.

Сам Радик Батыршин за свою профессиональную деятельность был удостоен звания медиаменеджера 2010 года, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы «За большой вклад в развитие телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность», орденом Почета «За многолетнее успешное выполнение обязанностей по обеспечению информационных мероприятий президента Российской Федерации».

Ранее портал 360 писал, что в Подмосковье наградили лауреатов премии губернатора Подмосковья в сфере науки. Престижную награду вручили двум авторским коллективам и 13 научным сотрудникам.

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