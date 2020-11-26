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Василиса Володина объяснила, как вести себя в период коридора затмений
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina/

Василиса Володина объяснила, как вести себя в период коридора затмений

Юлия Захарова

Общество

Очередной коридор затмений ожидается в ближайшее время. Такой прогноз дала астролог и телеведущая Василиса Володина на личной странице в Instagram.

Как уточняется, начнется коридор 27 ноября и продлится до 17 декабря. Специалист предупредила, что люди могут жаловаться на неприятные состояния.

— Возможны дискомфортные ощущения: нервозность, порывистость и жажда активной деятельности, связанные с неадекватным восприятием реальности, — отметила Володина.

Она посоветовала подписчикам проявлять осторожность и не предпринимать стремительных действий, а также избегать ссор с близкими.

— Если от происходящего закладывает уши, это к лучшему. Новости в такое время редко радуют, — заключила астролог.

Ранее астролог Алена Никольская рассказала, как подготовиться к коридору затмений. Она пояснила, что данный период дает возможность подвести итоги и поставить точку в важных вопросах. Однако начинать что-то новое в это время не стоит, поскольку будет мешать «некоторое внутреннее беспокойство».

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