Депутаты Европарламента выступили за широкие санкции в отношении Белоруссии

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Депутаты Европейского парламента в резолюции по нарушению прав человека в Белоруссии поддержали работу над третьим санкционным списком. Об этом в четверг, 26 ноября, говорится в заявлении Европарламента.

Кроме того, депутаты Европарламента выразили надежду, что новый список санкций будет достаточно широким, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии. Кроме белорусского лидера, в санкционном списке оказались его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 человек. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд на территорию ЕС. Также все имеющиеся в ЕС активы (в случае их наличия) фигурантов списка будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах

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