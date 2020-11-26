Сотрудники сотни музеев РФ и Белоруссии обсудили особенности работы с детьми

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Сотрудники 100 музеев России и Белоруссии обсудили особенности работы с детьми. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Уточняется, что мероприятие состоялось онлайн в рамках международного открытого культурно-образовательного форума «Победа».

Представители культурных учреждений объяснили, как привлекают молодежь и какие мероприятия для них организуют. Также ряд музеев рассказал о современных программах и экскурсиях.

— Например, заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова представила всю линейку детских, а также семейных программ. Специальные интерактивные экскурсии в музее разработаны не только для ребят всех возрастов, но и для семей, — отметили в Музее Победы.

Одной из наиболее популярных тем стала интерактивность. Специалисты сообщили, как можно включать интерактивные элементы в привычные музейные форматы и вести образовательную деятельность в музее.

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