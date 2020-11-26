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Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ночь на пятницу
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ночь на пятницу

Виктория Родимкина

Город

МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице, которые ожидаются в городе с вечера четверга до утра пятницы, 27 ноября. Об этом сообщили на сайте столичного главка МЧС в четверг.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами в Москве в ближайшие 1–2 часа, с сохранением до 9 утра 27 ноября ожидается туман с видимостью 500–700 метров. Местами гололедица, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе призвали водителей снизить скорость движения, а также избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали обозначить одежду светоотражающими элементами. Горожанам порекомендовали быть внимательными и осторожными на улице.

Ранее спасатели предупредили горожан о гололеде и мокром снеге в Подмосковье.

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