Жена Ефремова опровергла слухи о разводе

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Жена актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за аварию с летальным исходом, опровергла сообщения ряда средств массовой информации о намерении развестись с супругом.

Как рассказал близкий друг Софьи Кругликовой юрист Алексей Лобарев, женщина пожаловалась ему на то, что «о ее семье постоянно врут в средствах массовой информации». Жена Ефремова назвала ложью сообщения о конфликтах актера с другими осужденными и возможности заказывать деликатесы в следственный изолятор.

— И последняя ложь — о нашем разводе, — процитировал Кругликову юрист.

Мужчина подчеркнул, что супруга Ефремова полностью опровергает слухи о разводе и собирается навестить мужа в колонии, как только истечет срок его карантина, сообщает «СтарХит».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Михаил Ефремов и Господь Бог

Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной:

Продолжается грандиозный спектакль с Михаилом Ефремовым в главной роли. Теперь он разделился на три сюжетных линии. Классика жанра: линия духовного поиска главного героя, личная линия, линия деловых распрей (далее…).