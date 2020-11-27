Подозреваемого в нападении на водителя такси задержали в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на водителя автомобиля такси в городском округе Жуковский Московской области.
По словам заявителя, он прибыл по вызову на указанный адрес, где его ожидали трое пассажиров — двое мужчин и одна женщина. Пассажиры собирались везти с собой крупную собаку, но водитель отказался взять собаку. Тогда один из мужчин, угрожая ножом, похитил машину и скрылся вместе со своими знакомыми.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли машину недалеко от места преступления и установили местонахождение подозреваемого.
При задержании подозреваемый угрожал сотрудникам правоохранительных органов топором, полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое, мужчина взят под стражу, сообщает «МВД Медиа».
Читайте также: СМИ сообщили, что Прилучный подал в полицию заявление о нападении