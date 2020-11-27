Угрожавшего отверткой прохожему мужчину задержали на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 51к1 Карта всех событий

Столичные полицейские задержали по горячим следам безработного мужчину, которого подозревают в краже сотового телефона у прохожего, рассказали в пресс-службе московского главка Министерства внутренних дел.

В ночь на 25 ноября к сотрудникам полиции, которые патрулировали улицы, обратился мужчина. Он сообщил, что неизвестный ему человек, угрожая отверткой, забрал сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Кроме того, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что видела ограбление с балкона своей квартиры.

Подозреваемый в краже телефона был задержан возле дома 51, корпус 1, по Дмитровскому шоссе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, ведется следствие, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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