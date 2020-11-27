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Угрожавшего отверткой прохожему мужчину задержали на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Угрожавшего отверткой прохожему мужчину задержали на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 51к1 Карта всех событий

Столичные полицейские задержали по горячим следам безработного мужчину, которого подозревают в краже сотового телефона у прохожего, рассказали в пресс-службе московского главка Министерства внутренних дел.

В ночь на 25 ноября к сотрудникам полиции, которые патрулировали улицы, обратился мужчина. Он сообщил, что неизвестный ему человек, угрожая отверткой, забрал сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Кроме того, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что видела ограбление с балкона своей квартиры.

Подозреваемый в краже телефона был задержан возле дома 51, корпус 1, по Дмитровскому шоссе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, ведется следствие, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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