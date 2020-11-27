Минобороны Карабаха опубликовало новый список погибших военных

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Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 27 ноября опубликовало обновленный список погибших военных во время эскалации в Карабахе, передает РИА Новости.

По состоянию на пятницу, 20 ноября, по спискам оборонного ведомства республики число погибших составляло 1677. На данный момент в списке появились еще 34 фамилии. При этом даты гибели военнослужащих не указываются.

Также министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 военных за время эскалации конфликта в Карабахе в период с 27 сентября по 9 ноября.

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