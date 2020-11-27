Награждение победителей туристической премии World Travel Awards впервые состоится в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Церемония награждения победителей самой престижной премии в мире туризма и отдыха World Travel Awards пройдет в Москве в пятницу, 27 ноября. Торжественное мероприятие впервые состоится в онлайн-формате в 18:00 по московскому времени, а ее ведущими станут российские актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников.

В сообщении на официальном сайте мэра Москвы отмечается, что на онлайн-церемонии зрителям будут продемонстрированы видеоролики, которые представляют столицу. Участникам премии и зрителям из разных стран мира откроются виды улиц, парков и основных достопримечательностей Москвы. Красная площадь, ВДНХ, Парк Горького, Воробьевы горы, Останкинская телебашня и многие другие точки, за которые иностранные туристы полюбили столицу, помогут прочувствовать иностранным гостям уникальную атмосферу города.

Телевизионные мосты свяжут публику с флагманским туристическим информационным центром парка «Зарядье» и залом «Цифрового делового пространства». В течение часа жюри назовет победителей премии в 26 ключевых номинациях. В их число вошли самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности, лучшие туристические операторы, авиационные компании, курорты и отели. Финал премии в этом году отметился 270 номинациями и 2467 номинантами. Информация о победителях в остальных категориях будет опубликована на официальном сайте премии 27 ноября в 23:00.

В этом году открытое онлайн-голосование на официальном сайте премии началось 28 сентября и завершилось 25 октября. Участие в голосовании принимали как специалисты туристической индустрии, так и сами путешественники.

Напоминаем, что в 2020 году российская столица поборется за призы сразу в нескольких номинациях: «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» и «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия». За звание лучших помимо Москвы будут бороться крупнейшие мегаполисы мира: Париж, Нью-Йорк, Дубай, Гонконг, Лондон, Лиссабон, Сидней, Санкт-Петербург, Рио-де-Жанейро и другие.

История международной премии World Travel Awards берет свое начало в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. За последние восемь лет гранд-финалы World Travel Awards проходили в городах по всему миру, в число которых вошли Дели, Доха, Ангилья, Марокко, Мальдивы, Фукуок, Лиссабон и Маскат. Москва принимает World Travel Awards впервые.

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