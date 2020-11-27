Лукашенко заявил о желании Польши создать «армию» для борьбы с Минском

Фото: president.gov.by

Варшава якобы просила НАТО создать некую армию для борьбы с действующей белорусской властью. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в пятницу, 27 ноября.

Как передает Sputnik Беларусь, в ходе визита в 6-ю ГКБ Минска Лукашенко озвучил выдержки из данных белорусских спецслужб, в которых отражено отношение западных политиков к событиям в Белоруссии, а также их планы в отношении ряда стран.

Как утверждает Лукашенко, ссылаясь на имеющиеся у него документы, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий якобы сказал, что польские власти призывают НАТО «учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши».

— По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью, — цитирует белорусский лидер выдержку из предоставленных КГБ Белоруссии разведданных.

Среди прочего, Моравецкий якобы утверждал, что западные территории Белоруссии «исторически принадлежат Польше», тогда как «победа революции в Беларуси» отвечает интересам Варшавы.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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