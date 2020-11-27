В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионах

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Ситуация с коронавирусом стабилизируется только в некоторых регионах России, но не во всех. Об этом заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила в пятницу, 27 ноября.

В числе субъектов страны, где обстановка нормализуется, сотрудник надзорного ведомства назвала Москву, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы.

По словам Плоскиревой, эпидситуация зависит от множества факторов, но в первую очередь — от принимаемых властями мер и сознательности граждан.

На сегодняшний день ключевая цель — выйти на стабильное снижение заболеваемости ковидом в каждом регионе РФ. Как отмечает Плоскирева, это станет возможно только при соблюдении ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором.

— Проведение массовой вакцинации против коронавирусной инфекции позволит взять под контроль эту инфекцию и переведет ее в разряд вакциноуправляемых, — приводит РИА Новости уточнение эксперта.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19.

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