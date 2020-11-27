Радужную пленку на поверхности Москвы-реки ликвидировали

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Строгинский мост Карта всех событий

Радужную пленку, появившуюся на поверхности Москвы-реки рядом со Строгинским мостом, ликвидировали. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Пятно ликвидировано сорбентом, — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, причины возникновения пятна устанавливаются.

Ранее стало известно, что к ликвидации пятна приступили специалисты ГУП «Мосводосток». Его площадь составляла 20 тысяч квадратных метров.

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