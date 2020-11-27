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Картины, посвященные медикам, украсили больницу в Коммунарке
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Картины, посвященные медикам, украсили больницу в Коммунарке

Захар Чайченко

Общество

В рамках благотворительного арт-проекта «Вторая жизнь» Городская клиническая больница № 40 в столичной Коммунарке открыла галерею картин юных художников, посвятивших свои работы нелегкому труду врачей в период пандемии коронавируса.

— В дар больнице, как благодарность медикам за самоотверженный труд, передано более 20 картин различных жанров, созданных молодыми художниками. Все произведения посвящены героизму медицинских работников, которые сыграли важную роль в жизни тех, кто столкнулся с COVID-19, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Картины, посвященные медикам, украсили больницу в КоммунаркеФото: РИА Новости / Евгений Биятов

Главврач больницы Денис Проценко подчеркнул, что данная галерея стала подарком для всех врачей и медицинских работников, ежедневно подвергающих свое здоровье огромной опасности во благо здоровья жителей Москвы.

Кроме того, Проценко заявил, что картинная галерея станет воспоминанием обо всех ужасах пандемии 2020 года. Врач отметил, что он вместе с другими московскими врачами продолжает работать в красной зоне для сохранения здоровья граждан столицы.

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«Коммунарка»художественная галереякартина
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