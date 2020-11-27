«Штамп не стоит»: Ольга Бузова и Дава опровергли сообщение о женитьбе

Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

Сообщения об официальном заключении брака между Ольгой Бузовой и Давой являются всего лишь слухами. Об этом сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» агент певицы Антон Богославский.

— Пара просто живет вместе, но свадьбы у Ольги и Давы не было. То есть в паспортах штамп не стоит. Поэтому данные новости — это лишь плод чьей-то фантазии, — рассказал Богославский.

Он также отметил, что влюбленные пока еще не наметили дату бракосочетания, но, когда это случится, они обязательно сообщат своим поклонникам.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что звездная пара официально поженилась.

Ольга Бузова и Дава вместе уже больше года. В интервью и социальных сетях звезды рассказывают, что их отношения давно вышли на серьезный уровень. По их словам, они оба мечтают о свадьбе и детях.

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