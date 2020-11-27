Правительство РФ поддержало ужесточение наказания за хулиганство с оружием

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Кабмин поддержал проект закона, предложенного депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Он выступил за повышение уголовной ответственности за хулиганство с оружием и совершенное несколькими людьми без сговора.

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний, — приводит РИА Новости выдержку из проекта отзыва на инициативу.

Согласно документу, в статье 213 УК РФ («Хулиганство») предлагается закрепить применение насилия к гражданам или угрозу его применения в качестве признака преступления. Также предлагается ужесточить уголовную ответственность за хулиганство с использованием оружия и совершенное группой лиц без предварительного сговора.

При этом предлагаемые санкции не уточняются. Сам парламентарий пожелал не комментировать собственную идею, пока проект закона не будет внесен на рассмотрение.

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