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Правительство РФ поддержало ужесточение наказания за хулиганство с оружием
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Правительство РФ поддержало ужесточение наказания за хулиганство с оружием

Ростислав Зубков

Закон

Кабмин поддержал проект закона, предложенного депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Он выступил за повышение уголовной ответственности за хулиганство с оружием и совершенное несколькими людьми без сговора.

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний, — приводит РИА Новости выдержку из проекта отзыва на инициативу.

Согласно документу, в статье 213 УК РФ («Хулиганство») предлагается закрепить применение насилия к гражданам или угрозу его применения в качестве признака преступления. Также предлагается ужесточить уголовную ответственность за хулиганство с использованием оружия и совершенное группой лиц без предварительного сговора.

При этом предлагаемые санкции не уточняются. Сам парламентарий пожелал не комментировать собственную идею, пока проект закона не будет внесен на рассмотрение.

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