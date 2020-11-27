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Двух женщин задержали в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков
Фото: pixabay.com

Двух женщин задержали в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Партизанская улица Карта всех событий

Двух женщин задержали в столице по подозрению в попытке сбыта наркотиков и психотропного вещества. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Партизанской улице. У задержанных обнаружили свертки с 500 граммами амфетамина и 30 граммами гашиша. Злоумышленницы планировали сбыть вещества.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу, говорится на официальном сайте МВД.

Ранее полицейские в Москве изъяли у молодого человека около 100 граммов наркотиков. У него обнаружили 42 свертка героином общей массой около 100 граммов.

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