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Кабмин поддержал введение уголовной ответственности за блокирование дорог
Фото: http://duma.gov.ru/официальный сайт Государственной Думы

Кабмин поддержал введение уголовной ответственности за блокирование дорог

Ростислав Зубков

Закон

Кабинет министров поддержал законопроект депутата Дмитрия Вяткина, выступившего за введение и дифференциацию ответственности за повреждение транспорта или соответствующей инфраструктуры. В пятницу, 27 ноября, появился проект отзыва кабмина на инициативу.

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний, — указано в документе, передает РИА Новости.

Парламентарий предлагает ввести уголовную ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и препятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти действия создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан или риск уничтожения либо повреждения имущества.

При этом ответственность должна быть дифференцирована, то есть отличаться в зависимости от того, насколько тяжкими окажутся последствия неправомерных действий.

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