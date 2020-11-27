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Победителей «Московского качества» наградили в столице
Фото: pixabay.com

Победителей «Московского качества» наградили в столице

Никита Миронов  

Город

В пятницу, 27 ноября, в редакции «Вечерней Москвы» состоялось награждение победителей конкурса «Московское качество — 2020», который проводится уже в шестой раз.

Организаторы конкурса — Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке Московской городской думы. С 2015 года москвичи и гости города выбирают лучшие товары и услуги. В этот раз они решали, кто производит лучший хлеб и мучнисто-кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию, включая сыры отечественных производителей, а также какая управляющая компания, оказывающая жилищно-коммунальные услуги, наиболее профессионально работает.

— Мне кажется, что победа в конкурсе «Московское качество» — это знак народного признания, а еще — честного и объективного выбора, гарант высокого качества продукции, — сказал на церемонии награждения победителей председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. — Конкурс, на мой взгляд, важен тем, что поддерживает отечественных производителей, формирует цивилизованный потребительский рынок и потребительскую культуру.Спасибо за это Московской торгово-промышленной палате и «Вечерней Москве».

Алексей Валерьевич справедливо заметил, что в нелегкие месяцы пандемии у горожан сильно возрос интерес к конкурсу. Голосующие активно обсуждали участников в социальных сетях. Это логично, ведь бешеный темп столичной жизни в самоизоляции несколько снизился, и у горожан наконец-то появилось время подумать, а что же именно они каждый день потребляют? Насколько качественны эти продукты и услуги?

Алексей Вялкин, директор департамента проектной и инвестиционной деятельности торгово-промышленных палат Российской торгово-промышленной палаты заявил, что участие в «Московском качестве» для многих представителей малого и среднего бизнеса — великолепная возможность заявить о себе, привлечь внимание к выпускаемой продукции и заинтересовать ею не только внутренний, но и внешний рынок.

— Сам конкурс заслуженно пользуется огромным авторитетом у предпринимателей Москвы, в том числе компаний-экспортеров из самых разных сфер деятельности.

Алексей Григорьевич отдельно отметил, что «Московское качество» — конкурс некоммерческий, победу в нем нельзя купить, а значит, итоги объективны: выбор сделали сами жители.

Виталий Сучков, глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей с удовлетворением заметил:

— Среди участников конкурса много производителей из регионов, постоянное взаимодействие с которыми активно налаживает правительство Москвы.

Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов резюмировал:

— Я хочу, чтобы конкурс продолжался, потому что он нужен не только предпринимателям, но и простым людям, потребителям, то есть всем нам. Пусть газета будет свежей, хлеб мягким, а качество услуг растет.

Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Несколько лет назад мы перезапустили конкурс «Московское качество», максимально упростив участие в нем. Но только благодаря «Вечерней Москве» конкурс стал по-настоящему народным. Число москвичей, которые голосуют за лучших, постоянно увеличивается. И я уверен, что предприниматели будут бороться за звание победителя «Московского качества».

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