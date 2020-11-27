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Компенсационные автобусы запустят 29 и 30 ноября на двух направлениях МЖД
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Компенсационные автобусы запустят 29 и 30 ноября на двух направлениях МЖД

Юлия Захарова

Транспорт

Компенсационные автобусы запустят 29 и 30 ноября на Горьковском и Киевском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 27 ноября, проинформировали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Перевозчик пояснил, что на указанных направлениях изменится расписание из-за проведения работ. Так, изменения на Горьковском направлении связаны со строительством второго пути до Балашихи.

— Движения между станциями Балашиха и Реутово не будет. Часть поездов, следующих от/до станции Балашиха, будут выведены из расписания, остальные проследуют от/до станции Железнодорожная, — отметили в компании.

Там добавили: что поезд № 6550, отправляющийся от Курского вокзала до Железнодорожной в 19:59, временно не будет перевозить пассажиров. На Киевском же направлении время прибытия и отправления транспорта скорректируют, часть поездов выведут из расписания из-за замены стрелок на станции Солнечная и возведения третьего пути до станции Апрелевка.

Пассажирам автобусов нужно будет показать документы, приобретенные для проезда на указанных железнодорожных маршрутах. В ЦППК призвали учитывать изменения и заранее планировать маршрут. Актуальное расписание движения поездов доступно на официальном сайте компании и в мобильном приложении.

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