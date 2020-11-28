СМИ узнали о начале распространения антикоронавирусной вакцины Pfizer

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Авиакомпания United Airlines начала развозить по различным странам вакцину от коронавируса производства Pfizer, утверждают источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, вакцину пока официально не одобрило компетентное ведомство — Food and Drug Administration (FDA, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, ветеринарии, а также косметическими, табачными и иными изделиями на территории).

Однако действующий президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина может быть доступна уже в начале декабря, причем сначала будут прививать медицинских работников и наиболее уязвимых людей.

Авиационный регулятор США подтвердил, что поддерживает первые массовые поставки вакцины и занимается безопасной транспортировкой препарата, сообщает РИА Новости.

Ранее посол России сообщил о результатах испытаний вакцины «Спутник V» в Белоруссии.

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