За сутки от коронавируса вылечились 6,6 тысячи москвичей  

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичные врачи выписали из больниц 6633 пациентов, которые выздоровели после заражения COVID-19. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в субботу, 28 ноября.

Общее число москвичей, победивших инфекцию, выросло до 441 535, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что порядка пяти тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в резерве столицы.

Кроме того, в Москве вскоре изменятся правила тестирования на коронавирус. Людей, которые живут вместе с заболевшим коронавирусом, будут дважды проверять на инфекцию, так как они «находятся под особым риском заражения».

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