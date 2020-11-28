Более 800 тысяч москвичей дистанционно прикрепились к поликлиникам 

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Возможностью дистанционно прикрепиться к столичным поликлиникам воспользовалось порядка 800 тысяч человек. И них 325 тысяч пользователей сделали это в 2020 году.

Прикрепиться к медучреждению можно через портал mos.ru. Для этого необходимо создать свою учетную запись.

— Возможность прикрепления к поликлиникам онлайн позволяет экономить время как пациентам, так и медицинским работникам. Благодаря активному развитию информационных технологий все больше услуг доступно дистанционно. Сейчас можно прикрепиться, например, к стоматологической поликлинике, а также к женской консультации, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Прикрепиться к поликлинике можно через раздел «Услуги», где доступен подраздел «Здоровье». Для подачи заявление потребуются паспорт, полис ОМС, сведения о прописке и месте жительства. Сервис также поможет выбрать нужную поликлинику.

Регистрация в медучреждении выполняется за три дня. Если прикрепление произошло успешно, пользователю придет сообщение на почту и в личный кабинет. Уточняется, что менять медучреждение разрешено не больше, чем раз в год.

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