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Музей Победы подготовил выставку к годовщине начала Тегеранской конференции
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы подготовил выставку к годовщине начала Тегеранской конференции

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

На сайте Музея Победы 28 ноября появилась выставка «Тегеран 1943. На пути к Победе». Об этом сообщила пресс-служба музея в субботу.

Онлайн-выставку приурочили к годовщине начала Тегеранской конференции. Там представлено около 150 оцифрованных снимков, документов, карт, плакатов, посвященных первой встрече «большой тройки» — глав СССР, США и Великобритании.

Пользователи узнают о подготовке и проведении Тегеранской конференции, работе органов безопасности в Тегеране до начала и во время работы конференции, деятельности участников конференции, должностных лиц, обеспечивавших их безопасность, «персидском коридоре» ленд-лиза.

Специалисты подготовили фотографии военных лет, статьи из газет, копии официальных документов.

Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой войны конференция «большой тройки». В ней поучаствовали Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Она прошла в Тегеране 28 ноября — 1 декабря 1943 года.

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